Врач рассказал, как укрепить иммунитет осенью

Чтобы избежать заражения инфекционными заболеваниями в осенний период необходимо выполнять физические упражнения и соблюдать социальную дистанцию, заявил доктор медицинских наук, профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Помимо этого, в общественных местах необходимо пользоваться масками, а также чаще мыть руки, после чего обрабатывать их санитайзерами.

Альтштейн также рекомендует по возможности соблюдать самоизоляцию, в частности, работать удаленно.

«При этом нужно, конечно, гулять, стараясь не контактировать с другими людьми, делать физические упражнения и употреблять витамин D», - сказал специалист в интервью RT.

Также вирусолог советуют проводить закаливание, скорректировать режим питание, сделав его более сбалансированным и отказаться от спиртных напитков.