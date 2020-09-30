Густой туман накрыл Челябинск: погодная аномалия привела к задержке рейсов

В среду, 30 сентября, Челябинск оказался во власти густого тумана, из-за которого пришлось вводить коррективы в работу местного аэропорта. Видео очевидцев было опубликовано в Сети.

На кадрах хорошо видно, как во время движения на автомобиле практически видимость практически нулевая - плотная дымка окутала местность практически полностью.

По информации 74.ru, из-за погодной аномалии уже были задержаны 6 рейсов. На данный момент аэропорт самолеты не принимает, их отправляют на запасной аэродром - в Екатеринбург.