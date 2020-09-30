Американский суд вынес приговор россиянину Никулину по делу о киберпреступлениях
Российские дипломаты в США заявили, что оказывают всю необходимую консульскую помощь осужденному.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российский гражданин Евгений Никулин накануне был приговорен судом Соединенных Штатов к семи годам заключения по обвинению в киберпреступлениях. Присяжные ранее признали его виновным по всем девяти пунктам обвинения.
В то же время, российские дипломаты в США заявили, что оказывают всю необходимую консульскую помощь осужденному.
Уточняется, что пока шли следствие и суд Никулин уже отсидел четыре года.
Российский гражданин был задержан осенью 2016 года в Праге по ордеру Интерпола.
Минюст США заявил, что Никулин взломал компьютерные системы компаний LinkedIn и Dropbox, в затем выставил на продажу личные данные пользователей.