«Скопили ценный груз»: летчик ВКС РФ рассказал о приобретенном опыте во время боевых действий в Сирии

В среду, 30 сентября, исполняется ровно пять лет с того дня, как Россия пришла на помощь народу Сирийской Арабской Республики.

Одним из главных результатов и преимуществ российского государства на Ближнем Востоке стало развертывание в Сирии на постоянной основе двух военных баз, одна из которых располагается в Хмеймиме и представляет собой аэродром первого класса.

Аэродром способен принимать все типы летательных аппаратов – от вертолетов до тяжелых военно-транспортных самолетов и ракетоносцев.

На данный момент российские ВКС ежедневно проводят боевое дежурство. Сами летчики говорят, что во время активных боевых действий получили бесценный опыт.

«Весь летный состав здесь получил огромную боевую тренировку - научился летать и выполнять в реальных условиях боевые задачи, нежели то, что мы тренируемся дома, на тактических полигонах. Здесь совсем все по-другому было - реальные условия, реальное применение, поэтому мы скопили груз такой ценный, который можем передать молодому поколению», - считает один из летчиков.

В то же время, еще одна российская военная база в Сирии, расположенная в Тартусе, имеет статус пункта материально-технического обеспечения ВМФ России и представляет собой закрытую акваторию с новейшими причалами.