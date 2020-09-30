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«Скопили ценный груз»: летчик ВКС РФ рассказал о приобретенном опыте во время боевых действий в Сирии

Светлана Головина
Алексей Алексеев
06:49 30.09.2020
Аэродром в Хмеймиме способен принимать все типы летательных аппаратов - от вертолетов до тяжелых военно-транспортных самолетов и ракетоносцев.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В среду, 30 сентября, исполняется ровно пять лет с того дня, как Россия пришла на помощь народу Сирийской Арабской Республики.

Одним из главных результатов и преимуществ российского государства на Ближнем Востоке стало развертывание в Сирии на постоянной основе двух военных баз, одна из которых располагается в Хмеймиме и представляет собой аэродром первого класса.

Аэродром способен принимать все типы летательных аппаратов – от вертолетов до тяжелых военно-транспортных самолетов и ракетоносцев.

На данный момент российские ВКС ежедневно проводят боевое дежурство. Сами летчики говорят, что во время активных боевых действий получили бесценный опыт.

«Весь летный состав здесь получил огромную боевую тренировку - научился летать и выполнять в реальных условиях боевые задачи, нежели то, что мы тренируемся дома, на тактических полигонах. Здесь совсем все по-другому было - реальные условия, реальное применение, поэтому мы скопили груз такой ценный, который можем передать молодому поколению», - считает один из летчиков.

В то же время, еще одна российская военная база в Сирии, расположенная в Тартусе, имеет статус пункта материально-технического обеспечения ВМФ России и представляет собой закрытую акваторию с новейшими причалами.

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