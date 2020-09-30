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В Иркутской области проходят масштабные учения РВСН

Светлана Головина
06:20 30.09.2020
Военнослужащие отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в частности по противодействию диверсионным формированиям.
В Иркутской области проходят масштабные учения РВСН
© Фото: Минобороны России

Свыше трех тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники  задействованы в масштабных учениях с Иркутским ракетным соединением. Для самого восточного соединения РВСН, которое было полностью перевооружено на мобильный ракетный комплекс «Ярс», это первые учения после переоснащения.

Отмечается, что в учениях будут  задействованы около десяти образцов перспективной специальной техники - для инженерных подразделений, охраны и обороны, а  также РХБ защиты.   

На данный момент ПГРК «Ярс» Иркутского ракетного соединения уже приступили к совершению маршей на полевую позицию. Маневренные действия пусковые установки совершают в днем и ночью. За сутки на полевые позиции выведены около 20 установок.

Уточняется, что на маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, а также следит за  радиационной, химической и биологической обстановкой.

Помимо этого, в пунктах пересечения маршрутов, на развилках дорог, труднопроходимых участках выставлены посты регулирования.

В ходе учений отрабатывается обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям.

В учениях на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов.

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