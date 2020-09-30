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Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии

Анна Берестовая
05:48 30.09.2020
Накопительная часть до сих пор включает увеличение периода ожидаемой выплаты пенсии.
Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии
© Фото: pixabay.com

Накопительную часть следует полностью убрать из системы начисления пенсий. С такой просьбой к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратилась Федерация независимых профсоюзов России. Информация об этом опубликована на сайте Федерации.

В ФНПР подчеркнули, что из государственной пенсионной системы уже удалили параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, тем не менее, сохранив данный компонент для накопительной части пенсионного страхования.

В федерации указали, что существующая в данный момент система накопительных пенсий, включающая увеличение ожидаемого периода выплаты пенсии, «снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных». Для решения данной проблемы компонент накопления было предложено убрать из системы государственного пенсионного страхования.

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