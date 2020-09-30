В России завершается прием заявок на кредитные каникулы

В России сегодня, в среду 30 сентября, завершается прием заявок на кредитные каникулы для граждан, у кого появились финансовые сложности из-за коронавируса.

Воспользоваться правом на отсрочку платежей могут граждане, чьи доходы упали более чем на 30 процентов. Также отсрочить погашение долга могут предприниматели из наиболее пострадавших в пандемию отраслей.

Речь, в частности, идет о сфере развлечений и ресторанном бизнесе. Сумма кредита не должна превышать установленного правительством потолка. Для ипотеки лимит составляет четыре с половиной миллиона рублей для жителей столицы.

По автокредитам сумма может доходить до 600 тысяч, а по потребительским займам – 250 тысяч рублей.

Осуществить отсрочку платежа по каждому из кредитов можно лишь единожды. Данный закон был принят в начале апреля текущего года.