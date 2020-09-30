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Байден предложил Трампу «заткнуться» на первых теледебатах

Анна Берестовая
05:16 30.09.2020
Действующий президент неоднократно перебивал кандидата от демократов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

В Кливленде стартовали первые дебаты между кандидатами на пост президента США - Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Словесная дуэль претендентов, которая транслируется всеми крупнейшими американские телеканалами, будет состоять из шести частей по 15 минут.

Дебаты будут длиться полтора часа без перерывов на рекламу. Главными темами обсуждения станут: коронавирусная инфекция, проблемы экономики, расовый вопрос и беспорядки в американских городах.

В ходе дебатов кандидаты на президентский пост уже успели вступить в конфликт. Причиной его стали многократные прерывания Трампом речи Байдена, в том числе, в течение времени, отведенного представителю демократов.

В ответ на поведение действующего президента Байден поинтересовался у того, «не помолчит ли он минутку» и не «заткнется» ли он. Политик также подметил, что Трамп ведет себя совершенно «не по-президентски».

Следующие дебаты кандидатов состоятся в 15 октября в Майами в штате Флорида.

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