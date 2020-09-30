США хотят разместить военных в космосе
Об этом заявили в Космических силах Соединенных Штатов.
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США рассматривают возможность размещения военных в космическом пространстве. Соответствующую информацию о планах на будущее американской армии сообщил глава командования космических операций Космических сил генерал-майор Джон Шоу.
«В какой-то момент, да, мы будем отправлять военных в космос», - цитирует его Air Force Magazine.
Шоу отметил, что военнослужащие смогут производить управление командными центрами в области лунной среды или ином оснащенном пространстве за пределами Земли.
Ранее Пентагон и агентство NASA договорились о сотрудничестве в космосе. Предполагается, что Космические силы Соединенных Штатов должны будут обеспечивать безопасность исследований и объектов NASA.