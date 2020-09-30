В стране и мире США хотят разместить военных в космосе Анна Берестовая Об этом заявили в Космических силах Соединенных Штатов. © Фото: pixabay.com США рассматривают возможность размещения военных в космическом пространстве. Соответствующую информацию о планах на будущее американской армии сообщил глава командования космических операций Космических сил генерал-майор Джон Шоу. «В какой-то момент, да, мы будем отправлять военных в космос», - цитирует его Air Force Magazine. Шоу отметил, что военнослужащие смогут производить управление командными центрами в области лунной среды или ином оснащенном пространстве за пределами Земли. Ранее Пентагон и агентство NASA договорились о сотрудничестве в космосе. Предполагается, что Космические силы Соединенных Штатов должны будут обеспечивать безопасность исследований и объектов NASA. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика