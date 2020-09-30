В США растение «убило» садовода

Американский садовод скончался после заражения заболеванием, которое получил, ухаживая за растением в горшке.

Причиной смерти 82-летнего садовода стали паразитические амебы, обитающие в почве, которые проникли в организм мужчины и дошли до мозга, вызвав его разжижение.

Первые симптомы болезни проявлялись как простая слабость. Необходимость обратиться к медикам пожилой мужчина осознал лишь спустя две недели после заражения, когда у него проявились нарушения ряда когнитивных функций и стала отказывать правая сторона тела. Об этом пишет Daily Star.

Свободноживущие амебы крайне опасны для людей. Заражение ими может повлечь тяжелейшие последствия для организма, притом, что обнаружить причину появления этих последствий достаточно сложно. Чаще всего факт заражения паразитическими амебами открывается лишь при вскрытии.