Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Политик Джо Байден, являющийся кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от партии демократов, стал номинантом на вручение Нобелевской премии мира.

Инициатором выдвижения Байдена стал член Лейбористской партии Великобритании Крис Брайант, сообщивший о своем намерении ранее, в преддверии предвыборных дебатов в США.

Решение номинировать американского политика на данную премию Брайант объяснил, тем, что Байден, в отличие от многих коллег, всегда утверждал о приоритете силы аргумента над насильственными методами.

«Оружие может остановить сердце, но удачно поставленные слова могут изменить многие сердца, а многие сердца могут изменить мир», - цитирует британца Evening Standard.

Ранее на Нобелевской премии мира был также выдвинут действующий глава американского государства Дональд Трамп.