В США отработали уничтожение танков Т-72 во время военных учений

Военные Соединенных Штатов во время учений отработали уничтожение танка Т-72 условного противника. Данный вид танка советской разработки выпускался в СССР и России.

В проведенных на полигоне Юма в Аризоне мероприятиях были задействованы военные роботы и дроны. Роботы использовались для фиксирования целей и передачи информации о них оператору для принятия решения о начале артиллерийской атаки.

Ричард Коффман, осуществлявший руководство процессом учений, указал, что роботы продемонстрировали достаточно высокую степень автономности.

Как указывает Breaking Defense, роботам удалось определить в качестве цели именно необходимый танк, отличив его от американской техники.