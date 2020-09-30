Россиянам обещали продолжения «бабьего лета» до конца недели

На территории европейской части России в ближайшие дни будет наблюдаться необычно теплая погода с температурами, на 5-6 градусов превышающими климатическую норму. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Столбики термометра в указанных областях будут показывать около 17-20 градусов по Цельсию. Облачные теплые дни, как указал специалист, продлятся еще несколько дней до окончания недели.

Синоптик заметил, что потепление застало не только указанные территории России.

«Такая же комфортная погода, бархатный сезон, продолжается и на Черном море», - цитируют его РИА Новости.

Вода у побережий курортов, согласно измерениям, также оказалась теплее нормы. В Сочи и Геленджике море прогреется до 25 градусов, а в Крыму до 22-23.