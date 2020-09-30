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Салюков: СКШУ «Кавказ-2020» стало венцом подготовки для многих соединений Сухопутных войск

Лина Давыдова
02:09 30.09.2020
В практических действиях на полигонах были задействованы до 250 танков, до 450 БМП и БТР, до 200 артиллерийских систем и РСЗО.
Салюков: СКШУ «Кавказ-2020» стало венцом подготовки для многих соединений Сухопутных войск
© Фото: MOD Russia via, Globallookpress.com

Военнослужащие, командиры воинских частей и соединений Сухопутных войск в ходе учений и внезапных проверок продемонстрировали возросший уровень способности к выполнению задач по предназначению на любой местности и в любых условиях. Об этом  рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

По его словам, в этом году мероприятия подготовки Сухопутных войск были направлены на слаживание органов  управления соединений и воинских частей, повышение уровня индивидуальной профессиональной подготовки офицеров, сержантов и солдат с освоением перспективных автоматизированных средств управления войсками.

С начала года было проведено более 2000 учений различного уровня, а с мотострелковыми и танковыми батальонами, как основными тактическими подразделениями - около 500 учений.

«Командиры воинских частей и соединений получили практику в организации и управлении подразделениями и соединениями, личный состав повысил свои навыки в действиях на технике, в том числе на современных образцах, при выполнении учебно-боевых задач в ходе СКШУ «Кавказ-2020», что стало венцом подготовки для многих соединений Сухопутных войск», - рассказал Салюков в интервью «Красной Звезде».

Рассказывая подробнее о поставленных перед воинскими формированиями Сухопутных войск задачами на СКШУ «Кавказ-2020», Салюков уточнил, что эти учения стали завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной подготовки ВС РФ в этом году.

В практических действиях на полигонах были задействованы до 250 танков, до 450 БМП и БТР, до 200 артиллерийских систем и РСЗО.

«Оценку можно дать лишь после того, как Верховный Главнокомандующий и министр обороны объявят результаты учения. А пока отмечу, что Сухопутные войска показали себя достойно. Впрочем, как и другие виды Вооруженных Сил и рода войск», - подчеркнул генерал армии.

Также в преддверии Дня Сухопутных войск, который отмечается 1 октября, Салюков поздравил ветеранов, военнослужащих и работников оборонно-промышленного комплекса и пожелал всем крепкого здоровья, высоких достижений в повышении своего боевого мастерства, успехов в патриотическом воспитании молодежи и создании высокоэффективных систем вооружения.

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