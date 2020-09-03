СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в Хомсе

Военно-воздушные силы Израиля совершили ракетный удар по сирийской авиабазе Тифор, располагающейся в восточной части провинции Хомс.

Соответствующую информацию сообщил государственный телеканал Сирийской Республики «Ихбария», сославшись на военный источник.

Согласно информации СМИ, израильские самолеты атаковали аэропорт в 22.23 по местному времени со стороны Ат-Танфа. Нападение было отражено ПВО Сирии. В результате удара сирийский объект потерпел материальный ущерб.

Ранее сирийские СМИ сообщали об атаке территории к югу от Дамаска, на которой располагается ряд армейских объектов республики. Данное нападение повлекло за собой смерти двух сирийских военнослужащих, еще семеро получили ранения.