СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в Хомсе
Израильские самолеты атаковали авиабазу со стороны Ат-Танфа.
© Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua, Globallookpress
Военно-воздушные силы Израиля совершили ракетный удар по сирийской авиабазе Тифор, располагающейся в восточной части провинции Хомс.
Соответствующую информацию сообщил государственный телеканал Сирийской Республики «Ихбария», сославшись на военный источник.
Согласно информации СМИ, израильские самолеты атаковали аэропорт в 22.23 по местному времени со стороны Ат-Танфа. Нападение было отражено ПВО Сирии. В результате удара сирийский объект потерпел материальный ущерб.
Ранее сирийские СМИ сообщали об атаке территории к югу от Дамаска, на которой располагается ряд армейских объектов республики. Данное нападение повлекло за собой смерти двух сирийских военнослужащих, еще семеро получили ранения.