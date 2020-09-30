Упор на практику: новый учебник ОБЖ разработан для старшеклассников

Российские школьники, учащиеся восьмых и девятых классов, будут изучать ОБЖ по новому учебнику. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» разработали под руководством главы Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлии Шойгу.

Пособие состоит из десяти разделов. У каждого из них отдельный автор или группа действующих специалистов в этой сфере.

Шойгу указала, что осведомленность в практической схеме была основным фокусом при выборе авторов.

«Не пошли по пути создания этого пособия людьми, у которых большой педагогический опыт, у кого педагогическая деятельность является основной, а сделали ставку как раз на экспертов в практической сфере. Вторая особенность, которая должна отличать эту книгу, — это практико-ориентированность», - обозначила она.

По словам Юлии Шойгу, акцент был сделан на бытовых ситуациях, с которыми люди сталкиваются каждый день. Кроме того, в книге уделено внимание пошаговому описанию грамотных действий в опасности, отработке навыков по спасению жизни - собственной и окружающих.