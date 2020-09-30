Всплеск на турпоездки отмечают в России после введения новых мер в Москве

В туристической отрасли был зафиксирован заметный рост спроса на путешествия в начале октября. Туроператоры России предполагают, что причиной всеобщего желания уехать на отдых в этот период стали объявленные мэром столицы Сергеем Собяниным длинные школьные каникулы и рекомендации перевести работников на дистанционный режим.

Такую информацию сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, граждане активно интересуются предложениями отдыха на период начала следующего месяца.

«Резко вырос спрос на Краснодарский край, Крым, Ставропольский край», - обозначила она.

Кроме того, популярностью пользуются туры в Казань, Алтай, Калининградскую область и Анталию.

«Люди просто хотят захватить еще немного солнца», - цитируют ее РИА Новости.

Ломидзе также заметила, что жители России в первую очередь выбирают поездки по стране, предпочитая их открытым заграничным направлениям. Она высказала мнение, что такой выбор связан с соображениями безопасности на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.