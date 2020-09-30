В стране и мире Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха в российском модуле «Звезда» до одного из отсеков Лина Давыдова Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС. © Фото: pixabay.com Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля «Звезда», сообщили в Роскосмосе. Поиски точного места утечки ведутся при помощи ультразвукового прибора. «Конструктивно служебный модуль состоит из четырех от­секов: трех герметичных - переходного от­сека (ПхО), рабочего отсека (РО) и промежу­точной камеры (ПК), а также негерметичного агрегатного отсека (АО), в котором разме­щена объединенная двигательная установка (ОДУ)», - говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса. Отмечается, что сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа Международной космической станции и не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика