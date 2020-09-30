Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха в российском модуле «Звезда» до одного из отсеков
Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС.
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Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля «Звезда», сообщили в Роскосмосе. Поиски точного места утечки ведутся при помощи ультразвукового прибора.
«Конструктивно служебный модуль состоит из четырех отсеков: трех герметичных - переходного отсека (ПхО), рабочего отсека (РО) и промежуточной камеры (ПК), а также негерметичного агрегатного отсека (АО), в котором размещена объединенная двигательная установка (ОДУ)», - говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.
Отмечается, что сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа Международной космической станции и не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме.