Пособник сбежавших заключенных из колонии в Дагестане арестован

Мужчину, помогавшего шести заключенным совершить побег из колонии в Дагестане, задержали правоохранительные органы. Пособник оказался родственником одного из преступников.

Как отмечается на сайте СК РФ, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ «пособничество в совершении побега из места лишения свободы». Следствие не исключило, что в преступлении участвовали и другие сообщники, сейчас их разыскивают.

«По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится на сайте СК РФ по региону.

Кроме того, также было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии, однако ни об одном задержании в рамках этого эпизода пока не сообщалось.

Побег из исправительной колонии произошел в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы. Преступники сделали 50-метровый подкоп на территории цеха, где мастерили нарды, шахматы и шашки. Всех шестерых сбежавших задержали. Их помог поймать пастух из поселка Улан-Хол в Калмыкии. Он получит миллион рублей за содействие в поисках сбежавших из колонии осужденных.