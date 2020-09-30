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В мэрии Москвы объяснили необходимость длинных школьных каникул

Валентина Пескова
22:45 30.09.2020
Для того, чтобы минимизировать контакты школьников с одноклассниками, необходимо их «разобщить» для их же безопасности .
В мэрии Москвы объяснили необходимость длинных школьных каникул
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

С началом учебного года в столице возрос уровень заболеваемости COVID-19, причем многие из новых инфицированных  - дети. В связи с этим в мэрии Москвы приняли решение обезопасить школьников и членов их семей.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что нужно минимизировать риски для учащихся и их родственников. Для того, пояснила Ракова, нужно «разобщить» детей.

«Мы понимаем, что могут возникнуть некоторые неудобства у родителей первоклашек. Но важно отметить, что каникулы в осеннее время проходят всегда, в данном случае увеличится их длительность, и только для части учеников - время их начала», - цитирует ТАСС Ракову.

А вот детских садов эта мера повсеместно не коснется. Дошкольные учреждения продолжат работать по обычному графику с соблюдением всех мер безопасности.

Кроме того, заметила вице-мэр, в период каникул можно будет продолжать получать бесплатное питание - продуктовые наборы можно будет забрать в школе. Каникулы, как сказала Ракова, будут полноценные, а значит, домашних заданий школьникам не дадут.

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