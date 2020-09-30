В такси готовы оплачивать пострадавшим в ДТП до 2 миллионов рублей

Крупнейшие агрегаторы такси согласились взять на себя часть расходов за ДТП. Они предложили выплачивать пострадавшим до двух миллионов рублей, если водитель не сможет полностью возместить ущерб.

Компании подготовили поправки в законопроект, предусматривающие компенсацию в случае гибели клиента, вреда здоровью, багажу и ручной клади. Но только при условии, если за рулем, в момент аварии находился самозанятый или индивидуальный предприниматель, а заказ был принят через приложение.

Сейчас ответственность служб заказа такси в законе не прописана. И все риски во время поездки несет водитель.