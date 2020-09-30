В такси готовы оплачивать пострадавшим в ДТП до 2 миллионов рублей
Если водитель такси не сможет полностью возместить ущерб, часть расходов возьмут на себя владельцы перевозчиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
Крупнейшие агрегаторы такси согласились взять на себя часть расходов за ДТП. Они предложили выплачивать пострадавшим до двух миллионов рублей, если водитель не сможет полностью возместить ущерб.
Компании подготовили поправки в законопроект, предусматривающие компенсацию в случае гибели клиента, вреда здоровью, багажу и ручной клади. Но только при условии, если за рулем, в момент аварии находился самозанятый или индивидуальный предприниматель, а заказ был принят через приложение.
Сейчас ответственность служб заказа такси в законе не прописана. И все риски во время поездки несет водитель.