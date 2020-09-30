Петербуржцев не будут пускать в транспорт без масок и перчаток

В Санкт-Петербурге ужесточили масочно-перчаточный режим. Как сообщается на сайте администрации города, с 1 октября граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, такси и автомобилях каршеринга.

«В противном случае пассажиры не будут допускаться на объекты транспортного комплекса Санкт-Петербурга и в салоны транспортных средств», - сказано в заявлении мэрии города.

За соблюдением режима будут следить росгвардейцы и сотрудники служб транспортной безопасности перевозчиков. На сегодняшний день в Петербурге зарегистрировано 43 тысячи инфицированных COVID-19, 29 тысяч человек выздоровели, 2,9 тысячи умерло.