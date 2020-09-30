В стране и мире На Украине возбудили уголовное дело после гибели сотрудницы посольства США в Киеве Валентина Пескова Уголовное дело по статье «Умышленное убийство» возбуждено после того, как сотрудница дипмиссии США в Киеве скончалась от травм головы. © Фото: Tarasov ZUMAPRESS.com Globallookpress Полиция Киева возбудила уголовное дело по статье УК Украины «Умышленное убийство» после того, как в городе погибла сотрудница посольства США Санвер Никаэло. «Сейчас полиция, судмедэксперт и наша криминалистическая лаборатория осматривают место происшествия, тело этой женщины, а также ее вещи. Проводятся первоочередные необходимые действия», - сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире канала «Наш». При этом Нацгвардия взяла территорию посольства под охрану. Сотрудница посольства США на Украине Санвер Никаело сегодня умерла после получения травмы головы. В полиции заявили, что она могла получить травмы из-за избиения. Женщину обнаружили около железнодорожных путей в Шевченковском районе. В полиции Киева заявили, что она могла получить травмы из-за избиения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика