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На Украине возбудили уголовное дело после гибели сотрудницы посольства США в Киеве

Валентина Пескова
20:12 30.09.2020
Уголовное дело по статье «Умышленное убийство» возбуждено после того, как сотрудница дипмиссии США в Киеве скончалась от травм головы.
На Украине возбудили уголовное дело после гибели сотрудницы посольства США в Киеве
© Фото: Tarasov ZUMAPRESS.com Globallookpress

Полиция Киева возбудила уголовное дело по статье УК Украины «Умышленное убийство» после того, как в городе  погибла сотрудница посольства США Санвер Никаэло.

«Сейчас полиция, судмедэксперт и наша криминалистическая лаборатория осматривают место происшествия, тело этой женщины, а также ее вещи. Проводятся первоочередные необходимые действия», - сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире канала «Наш».

При этом Нацгвардия взяла территорию посольства под охрану.

Сотрудница посольства США на Украине Санвер Никаело сегодня умерла после получения травмы головы. В полиции заявили, что она могла получить травмы из-за избиения. Женщину обнаружили около железнодорожных путей в Шевченковском районе. В полиции Киева заявили, что она могла получить травмы из-за избиения.

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