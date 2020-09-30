Перебранка в прямом эфире: как прошли дебаты Трампа и Байдена

Немного больше, чем через месяц, в Америке будут выбирать президента, и по этому поводу уже прошли первые дебаты. Действующего главы государства Дональда Трампа и кандидата от демократов Джо Байдена. Судя по отзывам СМИ, это напоминало, скорее, перебранку.

Ни регламент - 15 минут на каждую тему, ни статус участников, ни присутствие в зале самых близких - жен и детей, ничто уже не могло спасти эту импровизацию. Трамп то и дело перебивал Байдена, Байден перебивал Трампа, оба открыто игнорировали ведущего, которому оставалось только краснеть за «дворовые» реплики первых лиц.

Звездам Голливуда, которые как никто знают толк в шоу-бизнесе, минувшей ночью тоже не спалось. Халк, Майкл Руффало, Морган Фримен и целый ряд других известных актеров в Тwitter прошлись в том числе и по актерским качества Байдена и Трампа. Говорят, политическое шоу в Кливленде, которое должно было стать схваткой на боксерском ринге, походило на ссору двух домохозяек, которые не поделили в супермаркете индейку к Дню благодарения. Детали дебатов - интереснее, чем заявления двух кандидатов в президенты. Такого в американской истории еще не было. Хотя формат таких словесных дуэлей зародился именно в США ровно 60 лет назад. За главный пост тогда боролись республиканец Никсон и демократ Кеннеди.

Заявлений по делу от Трампа и Байдена избиратель так и не услышал. Зато демократы уже продают футболки - по 30 баксов за штуку - с тем самым, что лилось со сцены и с экранов, когда вместо важных заявлений порою сворачивались уши.

«Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он - щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат в Афганистане», - громко заявлял Байден.

Независимые эксперты после таких грязных дебатов уже потребовали отменить второй и третий раунды. Да и зрительский интерес рискует совсем упасть.

Несмотря на выкрики из зала в финале, согласно опросам, Байден все же выиграл эти дебаты. Хотя Интернет говорит, что победителя вообще не было - яркая деталь произошедшего - новость от поисковика Google, в котором после дебатов резко выросло количество запросов американцев - «как переехать в Канаду».