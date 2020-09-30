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В Армении состоялось внеочередное заседание Совбеза

Валентина Пескова
20:33 30.09.2020
С 27 сентября в Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.
В Армении состоялось внеочередное заседание Совбеза
© Фото: Armenian Defense Ministry via Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал внеочередное заседание Совета безопасности Армении, на котором его участники обсудили оперативную ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Обсуждалась оперативная ситуация на линии карабахско-азербайджанского противостояния и последующие шаги вооруженных сил Армении», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории начались активные боевые столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых. В Баку заявило о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опроверг.

Баку и Ереван спорят о принадлежности Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими к нему районами.

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