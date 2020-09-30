МИД: Россия озабочена переброской иностранных боевиков для участия в конфликте в Карабахе

Россия озабочена поступающими сведениями о якобы переброске боевиков из Сирии и Ливии в зону нагорнокарабахского конфликта для участия в боевых действиях. Об том говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в среду.

«Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона», - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ также призвали руководство заинтересованных государств принять действенные меры для недопущения использования иностранных наемников и их незамедлительного вывода из региона.