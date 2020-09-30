В Ростовской области из-за пылевого ветра отменили авиарейсы

Под Ростовом бушует ураганный ветер. Как стало известно, из-за бури погибли двое мужчин в рабочем поселке Багаевский. Они сидели в припаркованном автомобиле, когда на него упало дерево.

Пылевая буря разыгралась и в районе аэропорта, в результате чего пришлось отменить авиарейсы. Водители автомобилей едут по дорогам, словно в тумане. С трудом и опаской приходится передвигаться пешеходам.

«Линия горизонта не проглядывается, песок скрипит на зубах. Такая погода сохранится в течение всего завтрашнего дня. Я встрял, машина заглохла, я утонул», - рассказал корреспондент «Звезды» Виталий Никулин.

Гидроудар получили и десятки машин в Анапе. На дорогах Новороссийска - потоки воды вперемешку с грязью. Прогноз Гидрометцетра серьезный: ветер будет держаться еще не менее суток в связи с чем есть опасность формирования смерчей над Черным морем