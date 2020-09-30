Белгородскую область охватили лесные пожары

Новые сообщения сегодня приходят о природных пожарах в Российской Федерации. Лес горит на границе Воронежской и Белгородской областей.

Машины продвигаются сквозь пелену едкого дыма, при этом, по словам водителей, в них жарко будто в печи. Пламя стремительно захватывает новые участки.

Его подгоняют сильные порывы ветра. Полыхают деревья, торфяники и камыш. Огонь на подступах к нескольким населенным пунктам.

В самом Белгороде порывистый ветер ломает дорожные знаки и светофоры. Коммунальные службы города проверяют не только их работоспособность, но надежность креплений.