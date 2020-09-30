Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Египте с туристов еще полгода не будут брать плату за визу

Валентина Пекова
18:15 30.09.2020
Также государственные власти позволили турфирмам отсрочить выплату задолженностей.
В Египте с туристов еще полгода не будут брать плату за визу
© Фото: Alexander Farnsworth, picture alliance, Globallookpress

В Египте огласили новый пакет по поддержке туротрасли, среди которых значатся отказ от визового сбора, который платят туристы при въезде в страну, а также предложение для турфирм, благодаря которому  смогут отстрочить выплату задолженностей.

«Среди мер - освобождение туристов, прибывающих в провинции Южный Синай, Красное море, Луксор, Асуан от оплаты пошлины за визу, до 30 апреля 2021 года», - сообщила пресс-служба кабинета министров.

Ранее от оплаты визы до конца октября были освобождены гости, прибывающие в провинций Матрух, Южный Синай и Красное море.

Как сообщил информационный центр правительства, турсектор Египта теряет около 1,5 миллиарда долларов ежемесячно из-за негативных последствий от пандемии COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:00 В стране и мире
Видео
Асад назвал пособников действующих в Сирии террористов
00:28 Армия
Видео
Шойгу: российские военные уничтожили в Сирии более 133 тысяч боевиков
18:18 В стране и мире
Видео
Польский водолаз рассказал «Звезде» о возможном местонахождении Янтарной комнаты
17:12 В стране и мире
В Киеве убили сотрудницу посольства США
00:48 Армия
Видео
Минобороны закупит дополнительную партию самолетов и вертолетов по итогам операции в Сирии - Шойгу
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Доктор Мясников назвал симптомы COVID-19, при которых нужно ехать в больницу
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.