В Египте с туристов еще полгода не будут брать плату за визу
Также государственные власти позволили турфирмам отсрочить выплату задолженностей.
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В Египте огласили новый пакет по поддержке туротрасли, среди которых значатся отказ от визового сбора, который платят туристы при въезде в страну, а также предложение для турфирм, благодаря которому смогут отстрочить выплату задолженностей.
«Среди мер - освобождение туристов, прибывающих в провинции Южный Синай, Красное море, Луксор, Асуан от оплаты пошлины за визу, до 30 апреля 2021 года», - сообщила пресс-служба кабинета министров.
Ранее от оплаты визы до конца октября были освобождены гости, прибывающие в провинций Матрух, Южный Синай и Красное море.
Как сообщил информационный центр правительства, турсектор Египта теряет около 1,5 миллиарда долларов ежемесячно из-за негативных последствий от пандемии COVID-19.