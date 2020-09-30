В Египте с туристов еще полгода не будут брать плату за визу

В Египте огласили новый пакет по поддержке туротрасли, среди которых значатся отказ от визового сбора, который платят туристы при въезде в страну, а также предложение для турфирм, благодаря которому смогут отстрочить выплату задолженностей.

«Среди мер - освобождение туристов, прибывающих в провинции Южный Синай, Красное море, Луксор, Асуан от оплаты пошлины за визу, до 30 апреля 2021 года», - сообщила пресс-служба кабинета министров.

Ранее от оплаты визы до конца октября были освобождены гости, прибывающие в провинций Матрух, Южный Синай и Красное море.

Как сообщил информационный центр правительства, турсектор Египта теряет около 1,5 миллиарда долларов ежемесячно из-за негативных последствий от пандемии COVID-19.