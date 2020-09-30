В Хабаровском крае проверяют законность расселения домов из-за подтопления

В минувшем году из-за разлива Амура в Хабаровском крае оказались подтопленными множество домов. Одним из таких стал дом жительницы села Дубовый мыс Людмилы Рудь.

До наступления холодов просушить нижнюю часть дома так и не удалось, и фундамент лопнул. Однако в список подтопленных дом Людмилы специальная комиссия не внесла.

Доказывать свое право на компенсацию ей пришлось через суд. Дали 280 тысяч рублей. Потом она узнала, что односельчане из двухэтажек, которые находятся в нескольких кварталах от реки, получили статус подтопленцев и почти по три миллиона на покупку нового жилья.

Улица, на которой живет Людмила Рудь, в 2019 году стала для реки непреодолимым рубежом. Тем не менее, воду в домах, стоящих от этого места в 400 метрах, все-таки нашли - в подвалах. Комиссия объявила эти воды грунтовыми, а такой их уровень объяснили именно паводком.

Жильцам этих домов никому и ничего доказывать не пришлось. Местные жители связывают это со статусом некоторых владельцев жилья. Расселение четырех двухэтажек обошлось почти в 120 миллионов рублей. В этих домах суммарно 48 квартир. Семь их владельцев так или иначе связаны с местным и районным депутатским корпусом. Это или действующие народные избранники, или их дети. Все подозрения они решительно отвергают.

«У них было единственное жилье. Всем выдали сертификаты», - сказала депутат собрания Нанайского района Татьяна Бисик.

Бдительные оппоненты убеждены, что дело нечисто. А то, что с виду вполне пригодные для жизни дома теперь предназначены под снос, только добавляет негодования. Сегодня в Дубовый мыс приехал эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), чтобы оценить состояние построек.

«Если были бы какие-то проблемы с фундаментом, здесь все было бы в грибке. Это преступление - признать эти дома аварийными», - сказал эксперт регионального отделения ОНФ Андрей Михеев.

На замечания эксперта глава района отвечает: действовали в рамках законодательства, руководствовались экспертизой. Теперь эта экспертиза для местных властей как индульгенция. Проводил ее индивидуальный предприниматель. Правда, к другим заключениям этого специалиста чуть позже появились вопросы.

Что до разницы в оплате, то в краевом министерстве ЖКХ объясняют это действующими нормативами. Если пострадавший обращался в межведомственную комиссию с заявлением о компенсации на капитальный ремонт - он получал выплату из расчета 6 000 рублей на квадратный метр. Если же гражданин писал заявление на признание жилья непригодным для проживания, или вдруг комиссия сама признавал его таковым - то за квадрат ему причиталось уже 65 000 рублей.

Если прокуратуре не удастся очередной раз оспорить внесение двухэтажек в границы зоны подтопления и признание их непригодными для проживания, дома сначала законсервируют, а потом снесут. На это тоже потребуются миллионы бюджетных рублей.