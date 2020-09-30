В Роспотребнадзоре не исключили введение новых ограничений из-за COVID-19

Если ситуация с пандемией коронавируса в России будет ухудшаться, равно как и эпидемиологическая обстановка, то в стране могут ввести дополнительные ограничения из-за COVID-19. Об сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Ропотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Все зависит от динамики заболеваемости», - сказала представитель ведомства.

На сегодняшний день коронавирусом охвачены почти все страны мира, зафиксировано около 33,4 миллиона случаев COVID-19. Скончались от инфекционной болезни свыше одного миллиона человек скончались.

Наиболее крупные очаги COVID-19 зафиксированы в США, Индии и Бразилии.