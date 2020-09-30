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В Роспотребнадзоре не исключили введение новых ограничений из-за COVID-19

Валентина Пескова
18:38 30.09.2020
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира, на сегодняшний день зафиксировано около 33,4 миллиона случаев COVID-19.
В Роспотребнадзоре не исключили введение новых ограничений из-за COVID-19
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpres

Если ситуация с пандемией коронавируса в России будет ухудшаться, равно как и эпидемиологическая обстановка, то в стране могут ввести дополнительные ограничения из-за COVID-19. Об сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Ропотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Все зависит от динамики заболеваемости», - сказала представитель ведомства.

На сегодняшний день коронавирусом охвачены почти все страны мира, зафиксировано около 33,4 миллиона случаев COVID-19. Скончались от инфекционной болезни свыше одного  миллиона человек скончались.

Наиболее крупные очаги COVID-19 зафиксированы в США, Индии и Бразилии.

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