Польский водолаз рассказал «Звезде» о возможном местонахождении Янтарной комнаты

Польские водолазы обнаружили на дне Балтийского моря немецкий пароход «Карлсруэ», принимавший участие во Второй мировой войне. Участник поисковых работ Томаш Стахура рассказал «Звезде» о находках на борту затонувшего корабля и о возможном нахождении там Янтарной комнаты.

«Если Германия хотела отправить Янтарную комнату через Балтийское море, то пароход “Карлсруэ” был их последней возможностью. В трюмах мы обнаружили военные машины, фарфор и документ, в котором говорилось, что корабль перевозил 1000 людей и 3 600 тонн всевозможных материалов», - рассказал Томаш Стахура.

Немецкий пароход «Карлсруэ» затонул в Балтийском море в 1945 году вместе с грузом во время эвакуации немцев из Восточной Пруссии.