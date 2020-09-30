Доктор Мясников назвал симптомы COVID-19, при которых нужно ехать в больницу

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптомы коронавируса, при которых нужно сразу ехать в больницу.

По его словам, к таким симптомам не относится температура около 37,5. Он заявил, что слегка повышенная температура скорее указывает на другие вирусные инфекции, которые стоит лечить дома.

«Надо ехать, когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки. Когда она появляется рано, а не на седьмой день», - сказал Мясников в эфире «Соловьев LIVE».

Ранее доктор Мясников назвал продукты для улучшения сна. По его словам, это вишня, бананы, помидоры, орехи, мед, сыр, оливки, брокколи и яйца. В них в значительном количестве содержится гормон мелатонин, при недостатке которого могут быть проблемы со сном.