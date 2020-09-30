Собянин напомнил москвичам из группы риска об упрощенном получении больничного

Работающим москвичам старше 65 лет больничные листы оформляются автоматически, а для людей с хроническими заболеваниями порядок оформления был упрощен. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин напомнил на своей странице «ВКонтакте».

«С понедельника москвичам из группы риска рекомендовано оставаться дома. Работающим горожанам 65+ больничные оформляются автоматически. А тем, у кого хронические заболевания, мы упростили процесс оформления», - сообщил Собянин.

Мэр добавил, что для получения больничного необходимо оставить онлайн-заявку на сайте Департамента здравоохранения. Ответ должен прийти в виде СМС. Также есть возможность оставить заявку по телефону горячей линии: 8-495-870-45-09.

За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 2308 новых случаев заражения коронавирусом. Ранее Сергей Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Также мэр столицы обратился с просьбой к работодателям перевести сотрудников в дистанционный режим.