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Собянин напомнил москвичам из группы риска об упрощенном получении больничного

Анна Назайкина
17:04 30.09.2020
Пожилым сотрудникам больничные листы оформляются автоматически.
Собянин напомнил москвичам из группы риска об упрощенном получении больничного
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Работающим москвичам старше 65 лет больничные листы оформляются автоматически, а для людей с хроническими заболеваниями порядок оформления был упрощен. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин напомнил на своей странице «ВКонтакте».

«С понедельника москвичам из группы риска рекомендовано оставаться дома. Работающим горожанам 65+ больничные оформляются автоматически. А тем, у кого хронические заболевания, мы упростили процесс оформления», - сообщил Собянин.

Мэр добавил, что для получения больничного необходимо оставить онлайн-заявку на сайте Департамента здравоохранения. Ответ должен прийти в виде СМС. Также есть возможность оставить заявку по телефону горячей линии: 8-495-870-45-09.

За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 2308 новых случаев заражения коронавирусом. Ранее Сергей Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Также мэр столицы обратился с просьбой к работодателям перевести сотрудников в дистанционный режим.

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