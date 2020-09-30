В Госдуму внесен законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсий

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года. Как указывается в пояснительной записке, это решение «не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования».

Если закон будет одобрен, на обязательное пенсионное страхование из госбюджета в Пенсионный фонд уйдет, по предварительной оценке, на 669,3 миллиарда рублей. Сейчас в накопительную часть пенсии с 2014 года отчисляется шесть процентов от заработной платы, они идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее граждане РФ решали сами, направлять ли им деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, чтобы увеличить баллы для расчета размера пенсии.