В стране и мире Пугачева ответила на слухи о «разводе» с Галкиным Кирилл Васин В браке Пугачева и Галкин находятся с 2011 года. Вместе они воспитывают двоих детей - Гарри и Елизавету. © Видео: alla_orfey, Instagram © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress Алла Пугачева необычно ответила на слухи о якобы разводе с Максимом Галкиным. Певица исполнила отрывок из композиции «Осенние листья», немного изменив текст. «И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет. Понятно?», - отметила Пугачева в видео, которое появилось на ее странице в Instagram. Ранее Максим Галкин прокомментировал слухи о «разводе» словами «не дождетесь, сплетники». В браке Пугачева и Галкин находятся с 2011 года. Вместе они воспитывают двоих детей - Гарри и Елизавету. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика