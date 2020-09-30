Пугачева ответила на слухи о «разводе» с Галкиным
В браке Пугачева и Галкин находятся с 2011 года. Вместе они воспитывают двоих детей - Гарри и Елизавету.
© Видео: alla_orfey, Instagram © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
Алла Пугачева необычно ответила на слухи о якобы разводе с Максимом Галкиным. Певица исполнила отрывок из композиции «Осенние листья», немного изменив текст.
«И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет. Понятно?», - отметила Пугачева в видео, которое появилось на ее странице в Instagram.
Ранее Максим Галкин прокомментировал слухи о «разводе» словами «не дождетесь, сплетники».
В браке Пугачева и Галкин находятся с 2011 года. Вместе они воспитывают двоих детей - Гарри и Елизавету.