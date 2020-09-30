В стране и мире «Чистая химера»: эмбриолог рассказала о создании гибрида человека и животного Николай Курашкин Прогнозируется, что успех в деле создания химер откроет двери к новой ступени развития донорства. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Международная команда ученых провела уникальный эксперимент, чтобы разъяснить вопрос о возможности скрещивания генов человека и животного. Руководил опытом испано-американский биолог Хуан Бельмонте. Исследователи соединили два разных вида живых организмов. «Мы взяли два родственных вида - крысы и мыши. Они никогда не имеют общего потомства. У крысы - 42 хромосомы, у мыши - 40. Берется эмбрион мыши, у которого есть энное количество клеток, в него подсаживается энное количество чужих клеток. Получается мышь, у которой часть клеток - ее организма, часть клеток - чужого. Это - чистая химера», - объясняет эмбриолог Джун Рабанал. Получившийся в результате опыта эмбрион уничтожили в соответствии с соображениями этики. Сам Бельмонте объясняет актуальность подобного рода экспериментов необходимостью создания внутренних органов, зачастую так необходимых трансплантологам. «Возможность роста человеческих клеток и тканей внутри животного невероятна. Это очень тяжелый эксперимент, пытаться имитировать природу не так легко. Создание химер - путь к неограниченному ресурсу донорских органов», - заявил профессор лаборатории экспрессии генов. Смотрите об истории гибридизации в новом выпуске программы «Улика из прошлого» на сайте телеканала «Звезда». Помимо опытов Бельмонте, речь в нем также ведется о взаимосвязи писателя Михаила Булгакова, произведения «Собачье сердце» и советского биолога, проводившего опыты с обезьянами, Ильи Иванова. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика