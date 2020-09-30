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«Чистая химера»: эмбриолог рассказала о создании гибрида человека и животного

Николай Курашкин
17:20 30.09.2020
Прогнозируется, что успех в деле создания химер откроет двери к новой ступени развития донорства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Международная команда ученых провела уникальный эксперимент, чтобы разъяснить вопрос о возможности скрещивания генов человека и животного. Руководил опытом испано-американский биолог Хуан Бельмонте. Исследователи соединили два разных вида живых организмов.

«Мы взяли два родственных вида - крысы и мыши. Они никогда не имеют общего потомства. У крысы - 42 хромосомы, у мыши - 40. Берется эмбрион мыши, у которого есть энное количество клеток, в него подсаживается энное количество чужих клеток. Получается мышь, у которой часть клеток - ее организма, часть клеток - чужого. Это - чистая химера», - объясняет эмбриолог Джун Рабанал.

Получившийся в результате опыта эмбрион уничтожили в соответствии с соображениями этики. Сам Бельмонте объясняет актуальность подобного рода экспериментов необходимостью создания внутренних органов, зачастую так необходимых трансплантологам.

«Возможность роста человеческих клеток и тканей внутри животного невероятна. Это очень тяжелый эксперимент, пытаться имитировать природу не так легко. Создание химер - путь к неограниченному ресурсу донорских органов», - заявил профессор лаборатории экспрессии генов.

Смотрите об истории гибридизации в новом выпуске программы «Улика из прошлого» на сайте телеканала «Звезда». Помимо опытов Бельмонте, речь в нем также ведется о взаимосвязи писателя Михаила Булгакова, произведения «Собачье сердце» и советского биолога, проводившего опыты с обезьянами, Ильи Иванова.

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