В Киеве убили сотрудницу посольства США

В столице Украины Киеве избили сотрудницу посольства США, которая позже скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе киевского управления Национальной полиции Украины.

По версии следствия, женщину обнаружили с травмой головы возле железнодорожных путей. Она была госпитализирована в больницу, где позже погибла от полученной травмы.

В качестве подозреваемого в нападении фигурирует высокий темноволосый мужчина в возрасте 30-40 лет. Ведутся его поиски, также следствие проводит поиск очевидцев происшествия.