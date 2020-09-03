На развитие дорожной сети в регионах правительство выделило 4,95 миллиардов рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 миллиарда рублей на развитие дорожной сети в регионах. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, средства будут использованы не только на ремонтные работы, но и на строительство новых участков дорог.

«Благодаря дополнительному финансированию уже в этом году будет отремонтировано около 110 км магистралей, завершено строительство дороги в Мурманской области, а также ускорена реконструкция туннеля в Северной Осетии», - сообщили в правительстве РФ.

Среди республик, куда направят средства, перечислены: Башкирия, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия - Алания, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.

Отмечается, что работа ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и госпрограммы «Развитие транспортной системы».