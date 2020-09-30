Умер автор мультфильма «Фунтик» Валерий Шульжик

Автор книги о приключениях поросенка Фунтика, которая легла в основу популярного советского четырехсерийного мультфильма, Валерий Шульжик, умер сегодня в Москве.

Шульжика не стало в одной из столичных клиник, писателю был 81 год.

Как сообщают СМИ, в больнице автор находился более трех месяцев. Валерий Шульжик тяжело болел и в последнее время был прикован к кровати.

Известный автор создал более 20 книг и написал более сотни детских стихов.