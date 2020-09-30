Диетолог назвала опасность минеральной воды

Диетолог Елена Соломатина назвала опасность минеральной воды: по ее словам, высокое содержание солей может быть вредно для людей с определенными заболеваниями.

Из-за этого специалист посоветовала не употреблять соленую минеральную воду ежедневно. Более того, по ее словам, пить лечебную минеральную воду следует только при наличии медицинских показаний. Без ограничений можно потреблять столовую воду.

«Соли, которые там есть, допустим, одному человеку необходимы, а другому они нанесут только вред при том заболевании, которое у человека есть. Ежедневно такую воду здоровому человеку пить не нужно», - приводятся слова Соломатиной на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Елена Соломатина назвала продукты, без которых нельзя сбросить лишний вес. По ее словам, это капуста, огурцы и сельдерей.