Министерство просвещения разработает TikTok для школьников

У социальной сети TikTok может появиться свой российский аналог, который будет предназначаться для аудитории школьного возраста. Как рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его разработка ведется совместно с компанией Mail.ru Group.

«Мы делаем свой TikTok, свою такую социальную сеть для школьников», - рассказал Кравцов во время конференции с учителем из Нижегородской области Оксаной Шумагиной.

Глава ведомства напомнил, что министерство работает над отечественной системой видеоконференцсвязи, отмечает РИА Новости.

Беседа Сергея Кравцова с Оксаной Шумагиной состоялась в рамках акции «Мечта учителя». Ученики преподавателя рассказали, что их педагог мечтает лично задать вопросы министру, и он исполнил ее мечту, созвонившись в рамках видеоконференции.