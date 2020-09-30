В партии Зеленского захотели переименовать Россию

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать Россию при общении между украинцами.

Он предложил переименовать Россию в «Московию». По его словам, каждая страна сама решает, как ей называть соседние государства.

К примеру, он отметил, что Германия в разных языках называется по-разному, и «немцы на это не обижаются». Об этом депутат заявил в эфире телеканала «Украина 24».