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Следователи озвучили версии крушения Ан-26 под Харьковом

Анна Назайкина
16:13 30.09.2020
Причинами авиакатастрофы могли стать технические неисправности и человеческий фактор.
Следователи озвучили версии крушения Ан-26 под Харьковом
© Фото: XinHua, Globallookpress

Следствие предположило, что причинами крушения Ан-26 в Харьковской области могли стать технические неисправности и человеческий фактор, однако прорабатываются все версии. Об этом сообщил вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.

«Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях», - написал Уруский в Facebook.

Министр также сообщил, что продолжается расшифровка бортовых самописцев Ан-26. Ими занимаются авиационные эксперты. Завершения процесса расшифровки можно будет ждать уже на этой неделе, уточнил вице-премьер. Результаты ДНК-экспертизы ожидаются не менее чем через две недели. Эти данные, отметил Уруский, позволят идентифицировать тела погибших.

Кроме того, следователи назначили ряд судебно-медицинских экспертиз, провели выемку документов по организации и проведению полетов по данному делу, а также допросили более 40 свидетелей катастрофы, сообщил Уруский. Также происходит сбор фюзеляжа самолета, обломки которого были перевезены с места катастрофы на территорию военной части.

Напомним, 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек, курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По последним данным, в результате трагедии погибли 26 человек. Еще один курсант на данный момент находится в госпитале с многочисленными ранениями, однако, его состояние удалось стабилизировать.

По факту крушения было возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

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