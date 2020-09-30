Губернатора Пермского края выписали из больницы
Информация о том, что губернатор Пермского края заразился коронавирусом, появилась 18 сентября.
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Глава Пермского края Дмитрий Махонин выписан из больницы.
Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора, он пока не полностью восстановился после болезни, лечение Махонин продолжит амбулаторно. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
Информация о том, что губернатор Пермского края заразился коронавирусом, появилась 18 сентября. Махонин был отправлен в медицинское учреждение после того, как почувствовал начальные симптомы и сдал тест на COVID-19, показавший положительный результат.