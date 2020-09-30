Губернатора Пермского края выписали из больницы

Глава Пермского края Дмитрий Махонин выписан из больницы.

Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора, он пока не полностью восстановился после болезни, лечение Махонин продолжит амбулаторно. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Информация о том, что губернатор Пермского края заразился коронавирусом, появилась 18 сентября. Махонин был отправлен в медицинское учреждение после того, как почувствовал начальные симптомы и сдал тест на COVID-19, показавший положительный результат.