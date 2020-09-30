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Алиев назвал условие прекращения боев в Карабахе

Валентина Пескова
15:51 30.09.2020
Как заявил президент Азербайджана, в случае выполнения данного условия, его национальная армия прекратит военные действия.
Алиев назвал условие прекращения боев в Карабахе
© Фото: mod.gov.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что единственным условием для прекращения армией его страны военных действий в отношении Армении является вывод войск соседней страны с их территории.

«Вывод ВС Армении является единственным условием Азербайджана. Если Ереван выполнит это условие, бои прекратятся», - цитирует Алиева РИА Новости.

Как ранее заявляли в минобороны Азербайджана, их армия начала военные действия против войск Армении 27 сентября, в ответ на обстрел армией соседей населенных пунктов их страны на линии соприкосновения в Карабахе.

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