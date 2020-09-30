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Ставропольский край накрыла пыльная буря

Кирилл Васин
15:36 30.09.2020
ГИБДД советует водителям избегать поездок на личном транспорте.
Ставропольский край накрыла пыльная буря
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Ставрополье обрушилась пыльная буря. Сильный ветер отмечается во всем регионе.

Как сообщили в местном ГИБДД, в Туркменском, Нефтекумском и Левокумском районах буря затрудняет движение транспорта. В ближайшее время может быть принято решение об ограничении движения или поэтапном сопровождении автоколонн.

Помимо прочего, затруднено движение транспорта на федеральной трассе «Кавказ». Сохраняется очень плохая видимость, ГИБДД советует водителям избегать поездок на личном транспорте.

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