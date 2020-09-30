Бывшая студентка СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее

Одна из бывших студенток Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Пржигодзская рассказала в зале Октябрьского районного суда дала о том, как обращался с нею историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Пржигодзская рассказала, что в 2008 году состояла в близких отношениях с преподавателем, однако после того, как он однажды жестоко избил ее, приняла решение с ним расстаться.

«В ноябре 2008 года он применил ко мне физическую силу, вел себя агрессивно и очень жестоко, обзывал меня, привязал к стулу, стал наносить удары, включил утюг в розетку и стал угрожать убийством, а в какой-то момент даже стал меня душить. Все это происходило при свечах», - цитирует женщину РИА Новости.

Пржигодзская добавила, что тогда зафиксировала побои в больнице и подала заявление в полицию, но дело так и не возбудили.

Ранее Петроградский райсуд принял к производству исковое заявление самого историка Соколова к Екатерине Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о защите чести, достоинства и деловой репутации.