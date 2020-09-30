В Госдуму внесен проект о новом порядке расчета МРОТ

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет рассчитываться, исходя из медианной зарплаты. Таким образом, в 2021 году он будет составлять 42% от суммы месячного заработка.

«С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%», - указано в документе, опубликованном в электронной базе данных Государственной думы.

Новый МРОТ будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты должны быть пересматриваться не реже одного раза в пять лет.