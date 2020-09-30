В Главном храме ВС РФ состоялся молебен, посвященный пятилетию операции в Сирии

Героев Сирийской кампании вспоминали сегодня и в Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот». Там состоялся молебен, посвященный пятилетию операции в Арабской республике. На службу пришли те, кто непосредственно в ней участвовал, а также школьники - представители движения «Юнармия».

Собравшиеся отмечали, что в далекой стране наши военнослужащие выполняют в том числе и свой христианский долг, защищают тех, кто оказался в тяжелой ситуации и кто нуждается в помощи.

Главный храм Вооруженных сил России построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Собор стал третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составляет 96 метров.

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» - 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.